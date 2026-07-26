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26 июля 2026 в 07:04

В России придумали уникальное устройство для лечения опухолей

В ФМБА заявили о скорой регистрации инновационного метода лечения опухолей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России в 2026 году будет зарегистрирована уникальная отечественная разработка для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной желез, сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве. По данным ФМБА, инновационное устройство основано на методе ультразвуковой абляции (HIFU) — высокотехнологичном способе локального лечения опухолей путем воздействия высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн без повреждения кожных покровов, окружающих тканей и органов.

В настоящий момент регистрационное досье подано в Росздравнадзор. Получение регистрационного удостоверения на медицинское изделие ожидается до конца 2026 года, — заявили в ФМБА.

В ведомстве пояснили, что при HIFU-воздействии температура в точке наведения поднимается до 90 градусов менее чем за одну секунду, что вызывает цитотоксический эффект и приводит к необратимым изменениям в клетках через механизм коагуляционного некроза, эффективно уничтожая опухолевые клетки. При этом между опухолью и соседними тканями сохраняется выраженный температурный градиент, что позволяет гарантированно исключить повреждение здоровых участков.

Ранее первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева сообщила, что отечественные тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера планировалось зарегистрировать уже в этом году. Она отметила, что уникальные тест-системы разработали специалисты Федерального центра мозга и нейротехнологий. По ее словам, эта разработка имеет важное значение для раннего выявления тяжелого заболевания, которое вызывает прогрессирующий распад памяти и деменцию.

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