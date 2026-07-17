В России появятся первые отечественные тесты на болезнь Альцгеймера

В России появятся первые отечественные тесты на болезнь Альцгеймера ФМБА зарегистрирует тест-системы болезни Альцгеймера до конца 2026 года

Отечественные тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера планируют зарегистрировать уже в этом году, сообщила РИА Новости первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева. Уникальные тест-системы были созданы специалистами Федерального центра мозга и нейротехнологий.

Я думаю, что к концу года мы их зарегистрируем, — заявила Яковлева.

Уточняется, что разработка имеет важнейшее значение для раннего выявления тяжелого заболевания, вызывающего прогрессирующий распад памяти и деменцию. Своевременная диагностика позволит врачам быстрее и эффективнее оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам при атрофии головного мозга.

Ранее стало известно, что российские ученые создали уникальный препарат, способный значительно снизить побочные эффекты при прохождении лучевой терапии при лечении рака. Новое лекарственное средство относится к классу перспективных радиопротекторов широкого спектра действия.