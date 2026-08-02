Задержали главаря картеля, за поимку которого давали $5 млн Министр безопасности Мексики сообщил о задержании главаря картеля «Лос-Рейес»

Правоохранительные органы Мексики задержали лидера наркокартеля «Лос-Рейес», сообщил в соцсетях министр безопасности страны Омар Гарсия Арфуш. За информацию о нем власти США обещали вознаграждение в размере до $5 млн (397,3 млн рублей).

В результате операции сухопутных войск Мексики <...> сотрудники министерства безопасности задержали Альфонсо «Н», которого называют лидером картеля «Лос-Рейес», — написал Арфуш.

После задержания преступника участники группировки попытались помешать его транспортировке, блокировав дороги и поджигая автомобили. Полное имя задержанного — Альфонсо Фернандес Магальон, также известный под кличкой Пончо.

Сообщается, что задержанный причастен к наркотрафику, угонам транспортных средств и вымогательству. Кроме того, его обвиняют в организации атак с использованием беспилотников на мексиканских военных в 2025 и 2026 годах. Сам картель «Лос-Рейес» входит в состав более крупной группировки «Картели Унидос», или «Ла Ресистенсия».

Ранее стало известно, что американские удары по судам наркокартелей не сократили объемы контрабанды, вынудив преступников перейти на крупные прибрежные суда и подпольные авиарейсы. По данным аналитиков, несмотря на временный сбой логистики и рост цен в сентябре 2025 года, рынок быстро адаптировался к новым схемам доставки.