Стало известно, чем обернулись война США с картелями

Военные удары, инициированные администрацией Дональда Трампа против судов, подозреваемых в перевозке наркотиков, не оказали значительного влияния на объемы кокаина, поступающего в США, пишет The Washington Post со ссылкой на данные Управления по борьбе с наркотиками. Отмечается, что атаки заставили наркоторговцев наркоторговцев изменить методы доставки грузов.

Картели все чаще отказываются от скоростных катеров и используют более крупные суда, которые могут передвигаться ближе к береговой линии. Кроме того, наркоторговцы все чаще используют самолеты и взлетают с подпольных полос вдоль границы Колумбии и Венесуэлы. Они направляются в Гайану и Суринам, чтобы избежать обнаружения.

Аналитики DEA отмечают, что после начала военных операций в сентябре 2025 года маршруты контрабанды были нарушены, что привело к временному росту цен на кокаин. Однако вскоре они вернулись к прежним уровням.

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