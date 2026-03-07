Трамп назвал главный источник насилия наркокартелей

Мексика стала центром активности наркокартелей, которые провоцируют насилие и хаос в регионе, заявил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что правительство США предпримет все необходимые шаги для защиты национальной безопасности и американцев, передает РИА Новости.

Мы должны признать, что эпицентром насилия картелей является Мексика. Мексиканские картели разжигают и организуют значительную часть кровопролития и хаоса в этом полушарии. Правительство Соединенных Штатов сделает все необходимое для защиты нашей национальной безопасности и обеспечения безопасности американского народа, — прокомментировал Трамп.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против курортного поселка Kovay Gardens и ряда физических и юридических лиц в Мексике. Под ограничения попали пять граждан и 17 компаний, связанных с наркокартелем Cartel de Jalisco Nueva Generacion. Этот картель с 2025 года числится в американском перечне иностранных террористических организаций. Утверждается, что подсанкционные лица причастны к мошенничеству в отношении американских граждан и другим преступлениям.