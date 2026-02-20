Зимняя Олимпиада — 2026
США ввели санкции против курорта и связанных с картелем граждан Мексики

Соединенные Штаты ввели санкции против курортного поселка Kovay Gardens, сообщили в пресс-службе Государственного департамента. Кроме того, под ограничения попали пять граждан Мексики и 17 находящихся в стране компаний. Причиной оказалась их причастность к деятельности наркокартеля Cartel de Jalisco Nueva Generacion.

США ввели санкции против мексиканского курорта Kovay Gardens, предлагающего отдых по системе таймшера, а также против пяти мексиканских физических лиц и 17 мексиканских компаний, причастных к мошенническим схемам, — говорится в заявлении.

Указанный картель с 2025 года находится в американском перечне иностранных террористических организаций. В Госдепе утверждают, что попавшие под санкции лица занимались мошенничеством в отношении американских граждан, а также причастны к другим преступлениям.

Ранее воздушное пространство над Эль-Пасо и югом Нью-Мексико закрыли из-за разногласий Пентагона и Федерального авиационного управления. Причиной стали несогласованные испытания лазерного оружия против беспилотников. Пентагон планировал тестировать оружие против беспилотников мексиканских картелей.

