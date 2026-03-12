Весь Бейрут содрогнулся от новой массированной волны ударов ЦАХАЛ объявил о новой волне ударов по объектам «Хезболлы» в Бейруте

Израиль начал новую волну ударов по всей территории ливанского Бейрута, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. В ведомстве отметили, что атаке подвергаются объекты движения «Хезболла», ранее объявившего о начале ответной военной операции.

ЦАХАЛ начал волну ударов по террористической инфраструктуре «Хезболлы» по всему Бейруту. Подробности последуют, — говорится в сообщении.

Ранее министр информации Ливана Пол Моркос заявил, что число жертв израильских ударов по республике почти достигло 700 человек. С начала атак уже погибли 687 человек, в том числе 52 женщины и 98 детей.

Помимо объектов «Хезболлы», атакам Израиля подвергся пляж Рамлет аль-Байда в Бейруте. В результате ударов, по данным Министерства здравоохранения республики, погибли семь человек. Большое количество жертв обусловлено тем, что в районе пляжа размещались люди, вынужденно покинувшие свои дома из-за бомбардировок ЦАХАЛ. В Минздраве Ливана назвали атаку очередной трагической страницей этого противостояния.