Экс-премьер Британии призвал создать трибунал после атаки на школу в Иране Экс-премьер Британии Браун призвал расследовать атаку на школу в иранском Минабе

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун предложил учредить международный трибунал для расследования преступлений против детей после предполагаемого удара США по школе в иранском городе Минаб. В статье для газеты The Guardian он указал, что существующих механизмов привлечения к ответственности недостаточно, и мир нуждается в более жестких инструментах.

Миру сейчас необходимы более сильные механизмы для привлечения [преступников] к ответственности. Одной из опций, которая подчеркнула бы серьезность преступлений, стало бы создание специального международного уголовного суда за преступления против детей, — написал Браун.

Экс-премьер отметил, что новый орган мог бы стать дополнением к Международному уголовному суду. По его задумке, трибунал сосредоточится на преступлениях против детей: обстрелах школ, похищениях учащихся и использовании несовершеннолетних военизированными формированиями.

Браун не стал прямо обвинять США в причастности к удару по школе в Минабе, однако обратил внимание на сообщения СМИ, указывающие на возможную роль Вашингтона. Он подчеркнул, что «ни один ребенок не должен умирать, пытаясь получить знания».

28 февраля иранские власти сообщили об ударе США и Израиля по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге страны. Жертвами атаки стали 175 человек, в основном ученицы, а также родители и учителя. Еще 95 человек получили ранения. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность на ВС Ирана, однако позже выяснилось, что обломки, найденные на месте трагедии, имеют маркировку, соответствующую американским боеприпасам.

Ранее газета Financial Times сообщила, что США нанесли около 2 тыс. ударов по Ирану за первые четыре дня операции, что сопоставимо с количеством атак за первые шесть месяцев кампании против ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Ираке и Сирии. По мнению исследователя ИИ Джессики Дорси, это демонстрирует как масштаб, так и скорость уничтожения целей.