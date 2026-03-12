Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 18:07

Первая акция против командира ВСУ развернулась в Киеве

Акция протеста против командира ВСУ Ширяева произошла в Киеве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинцы провели первую акцию протеста против конкретного командира ВСУ, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Известно, что митингующие требовали уволить и возбудить уголовное дело против командира 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олега Ширяева.

В Киеве состоялась акция с требованием отставки и возбуждения уголовного дела против командира 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олега Ширяева. На мероприятии были сотни родственников пропавших без вести солдат штурмового полка, — уточнил собеседник агентства.

По его словам, к протестам также присоединились украинские националисты. Они надеются помешать Ширяеву занять должность командующего штурмовых войск ВСУ и сделать политическую карьеру, добавил источник.

Ранее сообщалось, что Командиры Сил логистики ВСУ Владимир Карпенко и Олег Липийчук подозреваются в хищении около 600 млн гривен (около 1 млрд рублей) на закупке дров для армии. По данным источника, фиктивные договоры заключались со студенткой, работницей больницы и пенсионерами.

