Первая акция против командира ВСУ развернулась в Киеве Акция протеста против командира ВСУ Ширяева произошла в Киеве

Украинцы провели первую акцию протеста против конкретного командира ВСУ, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Известно, что митингующие требовали уволить и возбудить уголовное дело против командира 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олега Ширяева.

В Киеве состоялась акция с требованием отставки и возбуждения уголовного дела против командира 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олега Ширяева. На мероприятии были сотни родственников пропавших без вести солдат штурмового полка, — уточнил собеседник агентства.

По его словам, к протестам также присоединились украинские националисты. Они надеются помешать Ширяеву занять должность командующего штурмовых войск ВСУ и сделать политическую карьеру, добавил источник.

Ранее сообщалось, что Командиры Сил логистики ВСУ Владимир Карпенко и Олег Липийчук подозреваются в хищении около 600 млн гривен (около 1 млрд рублей) на закупке дров для армии. По данным источника, фиктивные договоры заключались со студенткой, работницей больницы и пенсионерами.