12 марта 2026 в 19:19

В США признались, что погорячились насчет успеха в Ормузском проливе

Райт признал ошибочным сообщение о прохождении танкера через Ормузский пролив

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Недопонимание в Министерстве энергетики США послужило причиной публикации ошибочного сообщения о прохождении танкера через Ормузский пролив, заявил глава ведомства Крис Райт в интервью Fox News. 10 марта он опубликовал в соцсети X пост о том, что американские ВМС успешно провели операцию по конвоированию нефтяного судна, но в течение получаса удалил его.

Это было недопонимание в нашем министерстве. Как глава министерства я полностью возлагаю ответственность за это на себя. Весьма прискорбно, такого больше не повторится, — сказал Райт.

10 марта американские разведслужбы сообщили о возможной подготовке Ирана к минированию Ормузского пролива. По информации Вашингтона, Тегеран может предпринимать враждебные действия в морском коридоре, через который проходит значительная часть мировых нефтяных поставок.

Раннее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании народу заявил, что Ормузский пролив останется закрытым. Он отметил, что эта мера нужна в качестве рычага против противников.

Ормузский пролив
Иран
США
ошибки
танкеры
