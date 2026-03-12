Новый верховный лидер Ирана рассказал о судьбе Ормузского пролива

Ормузский пролив останется закрытым, сообщается в первом послании нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. В заявлении, которое опубликовала его пресс-служба, он отметил, что эта мера нужна в качества рычага против противников.

Необходимо использовать блокировку Ормузского пролива в качестве рычага, — говорится в послании.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что американские военные пока не готовы к сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Он отметил, что основное внимание Вашингтона сейчас направлено на ослабление наступательного потенциала Ирана.

До этого стало известно, что Иран ударил по танкеру Safe Sia под флагом Маршалловых Островов в Персидском заливе. В Корпусе стражей Исламской революции отметили, что все желающие пересечь Ормузский пролив должны соблюдать предписания Тегерана.

10 марта американские разведслужбы сообщили о возможной подготовке Ирана к минированию Ормузского пролива. По информации Вашингтона, Тегеран может предпринимать враждебные действия в морском коридоре, через который проходит значительная часть мировых нефтяных поставок.