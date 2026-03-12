Новый верховный лидер Ирана подтвердил гибель своих родных Моджтаба Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры от удара США и Израиля

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил гибель своей супруги и сестры, а также ее ребенка. По его словам, они были убиты в результате атаки США и Израиля. Кроме того, жертвой атаки, совершенной 28 февраля, стал и его отец — рахбар Али Хаменеи.

Кроме моего отца, чья утрата стала общеизвестной, я отдал в ряды мучеников мою дорогую и верную супругу, — рассказал новый верховный лидер.

Хаменеи подчеркнул, что его погибшая сестра посвящала себя служению родителям. На супругу же новый рахбар «возлагал надежды».

Ранее Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении объявил, что Иран не откажется от мести за кровь мучеников. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе. Также он призвал всех к единству. По словам лидера республики, ключевая артерия мировой экономики — Ормузский пролив — должна оставаться заблокированной. Отмечается, что Хаменеи выступал с речью удаленно, так как ранее он получил ранение.