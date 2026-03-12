Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 16:47

Новый лидер Ирана рассказал, как узнал о своем избрании

Хаменеи узнал о своем избрании на пост лидера Ирана одновременно с народом

Моджтаба Хаменеи (второй справа), сын верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи (второй справа), сын верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Новоизбранный Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом послании заявил, что узнал о своем избрании одновременно с народом — по ТВ. В эфире государственного телевидения он поблагодарил военных за отражение атак и пообещал продолжить блокировку Ормузского пролива.

Третья часть моего слова — это искренняя благодарность нашим отважным воинам, которые... преградили путь врагу своими сокрушительными ударами и избавили его от иллюзий о возможности господства над нашей страной, — отметил он.

Хаменеи также призвал продолжать эффективную оборону, которая заставит врага пожалеть, и использовать рычаг блокировки пролива. Он также сообщил, что проведены исследования по открытию новых фронтов, где враг уязвим, — они будут активированы при продолжении войны.

Ранее сообщалось, что Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана благодаря поддержке со стороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). По информации источника, Хаменеи-младший тесно контактировал с военными. КСИР посчитал сына погибшего Али Хаменеи человеком, который поддержит их жесткую политику.

