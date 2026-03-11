Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 12:38

В Кремле анонсировали международные переговоры Путина

Песков: 11 марта Путин проведет серию международных телефонных переговоров

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в течение дня проведет серию международных телефонных переговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Тематику и список собеседников он не уточнил, но добавил, что Кремль расскажет об их итогах, передает ТАСС.

Сегодня у Путина запланировано несколько телефонных разговоров. Я не буду их предвосхищать, мы, как делаем обычно, дадим информационные сообщения по итогам этих разговоров, — сказал он.

Песков также рассказал, что ограничения мобильной связи в центре Москвы будут действовать, пока это будет необходимо для обеспечения безопасности. По его словам, введенные меры полностью соответствуют законодательству.

Ранее представитель Кремля рассказал, что встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в настоящий момент вряд ли возможна. При этом, Москва продолжает поддерживать диалог с Тегераном. До этого собеседники телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с американо-израильской агрессией против Тегерана.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
политика
лидеры
