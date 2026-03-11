«Однозначно»: в СПЧ призвали освободить Лерчек на фоне болезни

Блогер Валерия Чекалина во время рассмотрения уголовного дела о незаконном выводе из РФ более 250 млн рублей в Гагаринском суде города Москвы, декабрь 2025 г.

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, должна быть освобождена из-под домашнего ареста на фоне заболевания раком, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. В разговоре с РИА Новости она отметила, что уголовное дело при этом отменять не следует.

Однозначно, потому что человеку с таким диагнозом нужно постоянно являться в медицинское учреждение. <…> У нас болезнь не является основанием для прекращения уголовного преследования. Но для изменения меры пресечения как раз это такое очень веское основание — сказала Меркачева.

Ранее блогер Алина Акилова сообщила, что у ее подруги Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии. По ее словам, Чекалину сейчас мучают сильные боли, и она вынуждена принимать сильные обезболивающие препараты. Все, что ее поклонники могут сделать сейчас, добавила блогерша, — это молиться за здоровье Чекалиной.

Блогерша, которая находится под домашним арестом по делу о выводе средств в ОАЭ, попала в реанимацию 4 марта. Ее госпитализировали на следующий день после выписки из роддома. Возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини ранее призвал молиться за здоровье Чекалиной. Он рассказал, что Валерия родила ему сына с помощью кесарева сечения.