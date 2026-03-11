В РФС раскрыли, кто займет место Ирана на ЧМ-2026 Почетный президент РФС Колосков: Иран будет заменен на ЧМ согласно регламенту

Место Ирана на Чемпионате мира — 2026 будет занято согласно регламенту, заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его мнению, заменить страну должна следующая команда из этой отборочной группы.

Если Иран откажется, то есть регламент, где все прописано. Сборная Ирана входит в Азиатскую федерацию футбола. Были отборочные группы. Значит следующая команда отборочной группы после Ирана займет ее место, — сказал Колосков.

Согласно правилам, при снятии или исключении участника с чемпионата мира, должна сохраниться квота конфедерации (в данном случае азиатская). Выбирается ближайшая команда по результатам квалификации. Исходя из этого, главными претендентами на замену Ирану являются сборные Ирака и ОАЭ.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что сборная страны не примет участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Он объяснил решение эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. По словам министра, участие иранской команды в турнире невозможно после убийства иранского лидера аятоллы Али Хаменеи.