«Прекрасная идея»: В ГД оценили шансы России заменить Иран на ЧМ-2026

Россия всегда готова протянуть руку помощи и занять место сборной Ирана на чемпионате мира — 2026, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. При этом он отметил, что данный сценарий — «что-то из области фантастики».

Прекрасная идея. Россия всегда готова протянуть руку помощи и заменить Иран на ЧМ. Но это что-то с точки зрения фантастики и иронии. Конечно, нас туда никто не пригласит. Там по регламенту есть несколько стран, которые могут занять это место. Наверное, следующая в группе, которая не попала, мне кажется, — заявил Свищев.

Согласно правилам, при снятии или исключении участника с чемпионата мира, должна сохраниться квота конфедерации (в данном случае азиатская). Выбирается ближайшая команда по результатам квалификации. Исходя из этого, главными претендентами на замену Ирану являются сборные Ирака и ОАЭ.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что сборная страны не примет участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Он объяснил решение эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. По словам министра, участие иранской команды в турнире невозможно после убийства иранского лидера аятоллы Али Хаменеи.