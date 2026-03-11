Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 17:37

Гражданина США заочно арестовали по делу о мошенничестве на Урале

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд Екатеринбурга заочно арестовал гражданина США Игоря Райхельсона, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он фигурирует в деле о мошенничестве с ущербом более 5,1 млрд рублей, нанесенным корпорации «ВСМПО-Ависма».

По версии следствия, американец злоупотребил полномочиями. Сейчас гражданина США объявили в международный розыск. Мера пресечения действительна с момента задержания иностранца на территории России.

Ранее смоленские правоохранители завели дело против начальника одного из подразделений регионального главка МЧС России в области. Его подозревают в коррупции при госзакупках. По версии следствия, общая сумма ущерба составила более 3,7 млн рублей.

До этого экс-главреду издания Readovka Алексею Костылеву предъявили обвинения по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он может быть причастен к хищениям около 1 млрд рублей у Минобороны. По информации источников, органы провели следственные действия 4 марта, фигурант свою вину не признал. По версии следствия, схема хищения была замаскирована под легальную предпринимательскую деятельность.

США
Екатеринбург
суды
мошенничество
