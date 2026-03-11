Гражданина США заочно арестовали по делу о мошенничестве на Урале

Суд Екатеринбурга заочно арестовал гражданина США Игоря Райхельсона, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он фигурирует в деле о мошенничестве с ущербом более 5,1 млрд рублей, нанесенным корпорации «ВСМПО-Ависма».

По версии следствия, американец злоупотребил полномочиями. Сейчас гражданина США объявили в международный розыск. Мера пресечения действительна с момента задержания иностранца на территории России.

