Выяснился неожиданный факт о публикации документов об Эпштейне и Блэре

Британский национальный архив планировал опубликовать документы о личной беседе экс-премьера Великобритании Тони Блэра и американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщили в агентстве РИА Новости. Их обнародование в декабре 2024 года на брифинге подтверждал премьер Кир Стармер, в итоге бумаги не предали широкой огласке по неизвестной причине.

В канцелярии кабинета министров хранятся официальные документы, которые, вероятно, будут опубликованы национальным архивом в начале следующего года, касающиеся встречи Тони Блэра с Эпштейном, которая прошла при содействии (экс-посла Британии в США Питера — NEWS.ru) Мандельсона, — сообщил тогда Стармер.

Ранее сообщалось, что премьера Великобритании предупреждали о целом ряде репутационных рисков назначения Мандельсона послом в США. Один из них был связан с лоббистской фирмой Мандельсона Global Counsel. В числе клиентов компании находились принадлежащий китайской компании ByteDance сервис TikTok.