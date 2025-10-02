Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 21:46

«В пижамах кофе пили»: Путин рассказал об отношениях с Блэром

Путин вспомнил, как пил кофе в пижаме вместе с Блэром

Владимир Путин и Тони Блэр Владимир Путин и Тони Блэр Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что близко знаком с экс-премьером Великобритании Тони Блэром и даже «пил кофе в пижамах» вместе с политиком. Глава государства отметил на пленарном заседании Международного клуба «Валдай», что посещал дом бывшего иностранного лидера.

Я его лично знаю. Больше того, я был у него в гостях, ночевал у него дома. Мы с ним с утра в пижамах кофе пили и так далее, — отметил Путин.

Ранее президент заявил о теплых и доверительных отношениях с главой КНР Си Цзиньпином и назвал его другом. Президент РФ отмечал, что его визит в Китайскую Народную Республику носил многогранный характер. Однако особое внимание он уделил установившимся личным контактам с китайским коллегой — наедине они обсудили отношения между Москвой и Вашингтоном.

Также глава государства отмечал, что у России есть контакты с палестинским движением ХАМАС. По его словам, к группировке можно относиться по-разному, и Москва придерживается определенной позиции.

Кроме того, президент заявлял, что у него добрые рабочие отношения с французским лидером Эммануэлем Макроном. Он пояснял, что хорошо знаком с иностранным политиком.

Владимир Путин
Тони Блэр
Великобритания
Валдай
