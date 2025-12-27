Украина раскрыла тайные данные об ископаемых Украина рассекретила сведения об ископаемых в рамках соглашения с США по недрам

Украинские власти сняли гриф секретности с информации о запасах целого ряда стратегических полезных ископаемых. Данный шаг стал частью выполнения соглашения о сотрудничестве в сфере недр, подписанного с Соединенными Штатами, заявила УНИАН исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак.

По ее словам, рассекречены данные по ключевым группам минеральных ресурсов. В их число вошли алмазы, золото, литий, титан, платиновые металлы и другие редкоземельные элементы. Отдельным решением были открыты сведения о запасах галлия, индия, рения и ряда других редких металлов.

Это крайне важно, ведь существование жестких ограничений в доступе к сведениям о полезных ископаемых много лет сдерживало инвестиции, потому что не позволяло оценить имеющиеся запасы, — пояснила Оринчак.

Она добавила, что секретность данных не только препятствовала реализации соглашения с США, но и блокировала выполнение меморандума с ЕС по критическому сырью. В настоящий момент закрытой остается информация только об уране и урановых рудах. Однако возможность рассекречивания и этих данных уже обсуждается.

Соглашение между Киевом и Вашингтоном о природных ресурсах, заключенное 30 апреля, предоставляет США приоритетное право на покупку добытой продукции. Документ предполагает создание инвестиционного фонда для развития Украины на 10 лет, куда может засчитываться и военная помощь.

Ранее журналист Такер Карлсон заметил, что Россия могла бы стать самым выгодным союзником для США. Он пояснил, что РФ — самая большая страна в мире, у нее огромные запасы полезных ископаемых и мощная армия.