Три человека погибли при стрельбе у бара в техасском Остине

В центре американского Остина, штат Техас, произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, не менее 14 получили ранения, пишет Austin American-Statesman. По предварительной информации, стрелок получил смертельные ранения.

В результате массовой стрельбы рано утром в воскресенье у бара на Западной Шестой улице в центре Остина погибли три человека, еще 14 получили ранения. Среди погибших оказался предполагаемый стрелок, которого застрелили сотрудники полиции, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 20 человек получили огнестрельные ранения в Остине. Местная полиция подтвердила, что подозреваемого ранил полицейский.

