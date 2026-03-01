Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 15:55

Три человека погибли при стрельбе у бара в техасском Остине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В центре американского Остина, штат Техас, произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, не менее 14 получили ранения, пишет Austin American-Statesman. По предварительной информации, стрелок получил смертельные ранения.

В результате массовой стрельбы рано утром в воскресенье у бара на Западной Шестой улице в центре Остина погибли три человека, еще 14 получили ранения. Среди погибших оказался предполагаемый стрелок, которого застрелили сотрудники полиции, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 20 человек получили огнестрельные ранения в Остине. Местная полиция подтвердила, что подозреваемого ранил полицейский.

До этого стало известно, что подросток выстрелил в прохожего возле школы в подмосковном Реутове. Сотрудницы охраны рассказала, что конфликт начался после того, как мужчина с ребенком сделал замечание юноше. В ответ подросток достал предмет, похожий на оружие, и выстрелил. Предварительно, выстрел оказался имитацией и по звуку «напоминал петарду». Мужчина не пострадал, а стрелявший сразу скрылся.

стрелки
стрельба
жертвы
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дранга романтично поздравил Муцениеце с днем рождения
За два часа над регионами России уничтожили свыше 80 вражеских дронов
Сосед Ирана заявил о готовности выступить против Тегерана
Посольство РФ поблагодарило Баку за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Команда Кабаевой удивила результатом на чемпионате России по гимнастике
В ОАЭ раскрыли, сколько россиян пострадало от атак Ирана в стране
Названы дата и место прощания с актером из «Интернов» и «Глухаря»
В Госдуме отреагировали на убийство верховного лидера Ирана
Иран атаковал американский авианосец Abraham Lincoln
Катастрофа в тылу ВСУ, месть за приграничье: новости СВО на вечер 1 марта
Ушел из жизни член Зала славы Международной федерации хоккея
«Потрясены»: Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью Хаменеи
Стало известно о гибели экс-президента Ирана во время израильской атаки
Военэксперт раскрыл, какую месть Иран готовит Израилю за убийство Хаменеи
Птаха поделился фотографией с новорожденным сыном
На юге России наблюдаются массовые задержки рейсов
Проливной дождь и тепло до +5? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Три десятка иностранцев пострадали при атаке Ирана на Кувейт
В Госдуме напомнили о необходимости «Орешника» на фоне ударов по Ирану
Еще одно судно атаковали рядом с Ормузским проливом у берегов ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.