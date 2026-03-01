Катастрофа в тылу ВСУ, месть за приграничье: новости СВО на вечер 1 марта

Российские артиллеристы ликвидировали пункт управления БПЛА в Херсонской области, ВСУ признали катастрофические потери в тылу, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о спасении украинцев российскими бойцами в зоне СВО. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 1 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Расчет БПЛА Supercam S350 ивановских десантников вскрыл украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. Во время очередного полета разведчики вычислили точку запуска ударных дронов ВСУ.

Специалисты передали координаты артиллеристам, которые затем вскрыли пункт управления БПЛА. По информации ведомства, высокая эффективность работы десантников РФ обеспечивалась надежной техникой.

Российские бойцы из Южной группировки войск также захватили уцелевшую американскую БМП Bradley в боях под Константиновкой в Донецкой Народной Республике, сообщил стрелок с позывным Шеф. По его словам, украинские военные сбежали и оставили боевую машину пехоты практически в идеальном состоянии.

Кроме того, российские военные нанесли удары по украинской инфраструктуре, работавшей в интересах военно-промышленного комплекса, сообщили в Министерстве обороны РФ. Для атаки использовались авиация, артиллерия, дроны и ракеты.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Военкор Александр Коц сообщил, что ВС России уничтожили РСЗО «Вампир», которая наносила удары по приграничью. Успешную операцию провели бойцы группировки войск «Север». В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Потери ВСУ в тылу оказались катастрофическими

Вооруженные силы Украины на Сумском направлении стали терять больше военных в тылу, чем на линии боевого соприкосновения, сообщили в российских силовых структурах. Источник отметил, что особенно это касается водителей и грузчиков, которые вынуждены передавать снаряды, оборудование и провизию на передовую. Информацию удалось получить благодаря радиоперехватам.

Панику на Украине вызвал и технологический прогресс России. Бывший генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос заявил, что система противовоздушной обороны скоро может оказаться бессильной перед российскими авиабомбами. По его словам, Россия постоянно модернизирует корректируемые авиабомбы (КАБ), увеличивая дальность их полета.

Кроме того, отметил Кривонос, на любые действия украинской стороны российские военные оперативно находят способы противодействия. Он подчеркнул, что из-за стремительного технологического прогресса управляемых боеприпасов Украина не сможет полностью закрыть свое небо от ракет и дронов.

Москалькова сообщила о спасении граждан Украины бойцами СВО

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что российские военнослужащие в декабре прошлого года вывезли из зоны боевых действий 46 граждан Украины. Омбудсмен сообщила, что ей поступил звонок с украинской стороны с информацией о якобы насильственном перемещении людей на российскую территорию.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Оказалось, что во время боевых действий в Сумской области не открыли гуманитарный коридор для мирного украинского населения. Однако, по словам Москальковой, к гражданским пришли на помощь военные ВС России.

