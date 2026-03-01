Украинский генерал впал в панику из-за технологического прогресса России

Украинская система противовоздушной обороны скоро может оказаться бессильной перед российскими авиабомбами, заявил бывший генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей». По его словам, Россия постоянно модернизирует корректируемые авиабомбы (КАБ), увеличивая дальность их полета.

Кроме того, отметил Кривонос, на любые действия украинской стороны российские военные оперативно находят способы противодействия. Он подчеркнул, что из-за стремительного технологического прогресса управляемых боеприпасов Украина не сможет полностью закрыть свое небо от ракет и дронов.

Ранее британские СМИ указали на технологическое отставание ВСУ от российской армии. Один из офицеров признал, что ВС России задействуют все доступные ресурсы для достижения целей. Российские военные, по его словам, «обладают абсолютным превосходством в авиации и тактических баллистических ракетах», что позволяет им доминировать на разных уровнях ведения боевых действий.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что российская армия обладает преимуществом в воздухе. Украинские подразделения заметно отстают из-за отсутствия управляемых авиабомб, баллистических и гиперзвуковых ракет, добавил он.