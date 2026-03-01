Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 11:19

Украинский генерал впал в панику из-за технологического прогресса России

Экс-генерал ВСУ Кривонос: украинская ПВО скоро станет бессильна против авиабомб

Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинская система противовоздушной обороны скоро может оказаться бессильной перед российскими авиабомбами, заявил бывший генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей». По его словам, Россия постоянно модернизирует корректируемые авиабомбы (КАБ), увеличивая дальность их полета.

Кроме того, отметил Кривонос, на любые действия украинской стороны российские военные оперативно находят способы противодействия. Он подчеркнул, что из-за стремительного технологического прогресса управляемых боеприпасов Украина не сможет полностью закрыть свое небо от ракет и дронов.

Ранее британские СМИ указали на технологическое отставание ВСУ от российской армии. Один из офицеров признал, что ВС России задействуют все доступные ресурсы для достижения целей. Российские военные, по его словам, «обладают абсолютным превосходством в авиации и тактических баллистических ракетах», что позволяет им доминировать на разных уровнях ведения боевых действий.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что российская армия обладает преимуществом в воздухе. Украинские подразделения заметно отстают из-за отсутствия управляемых авиабомб, баллистических и гиперзвуковых ракет, добавил он.

Украина
генералы
ВСУ
ПВО
авиабомбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД Ирана отреагировал на убийство верховного лидера Хаменеи
ВС России ударили по энергетике Украины
Востоковед объяснил, почему Тегеран больше не пойдет на компромиссы
«Распыляет силы»: политолог усомнился в серьезности ударов Ирана
Азербайджан эвакуировал из Ирана 10 саудовских дипломатов и итальянца
«Эпштейновские инстинкты»: Лавров о передаче ядерного оружия Украине
ЦАХАЛ показала на видео масштабный удар по Тегерану
Президент Ирана обратился к мусульманам всего мира из-за объявления войны
Тысячи россиян застряли на круизном лайнере в Дубае
Момент объявления гибели Хаменеи попал на видео
Раскрыто, сколько россиян не могут вернуться домой с Ближнего Востока
«Купол Донбасса» спас россиян от 171 террористической атаки Украины
Убийство Али Хаменеи: кто он такой, роль в ядерной программе, детали гибели
Демонстранты захватили здание американского генконсульства
Пезешкиан назвал месть за убийство Хаменеи законным правом Ирана
«Портал в ад»: Милонов прокомментировал вступивший в силу закон о вывесках
Стало известно число отмененных рейсов между РФ и ближневосточными странами
Пакистан нанес мощный удар по военной базе Афганистана
Скончался актер из «Интернов» и «Глухаря»
Системы ПВО США и Израиля могут истощить свои ресурсы за пару дней
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.