«Распыляет силы»: политолог усомнился в серьезности ударов Ирана

Ответные действия Ирана на гибель верховного лидера Али Хаменеи, скорее всего, будут носить символический характер, сообщил в беседе с ИС «Вести» заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ Артур Демчук. По его словам, Тегеран все-таки распыляет свои силы, пытаясь достать до баз противников в других странах региона. Политолог добавил, что вряд ли Иран нанесет значительный ущерб Израилю и США.

Вряд ли можно ожидать какого-то серьезного ответа Ирана. Иран запускает сейчас ракеты, но запускает по разным странам, где находятся американские военные базы. Поэтому [Иран] так немножко распыляет свои силы. Но, как мы видим, особого ущерба американским военным базам и каким-то еще объектам не наносится. То есть это скорее символический ответ, — сказал он.

Ранее преподаватель экономического факультета РУДН политолог-востоковед Фархад Ибрагимов выразил мнение, что Иран откажется от каких-либо компромиссов после убийства Хаменеи. По его словам, иранцы готовы идти ва-банк, потому что, как они считают, им теперь нечего терять.