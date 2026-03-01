Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 13:26

Два человека пострадали после падения обломков БПЛА в Дубае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Дубае два человека пострадали из-за падения обломков сбитых беспилотников, сообщили в пресс-службе правительства эмирата. Раненым оказали медицинскую помощь.

Власти подтвердили, что обломки беспилотников, перехваченных средствами ПВО, упали во дворах двух домов в Дубае, в результате два человека получили ранения, — говорится в заявлении.

Ранее пятизвездочный отель Бурдж-аль-Араб, который считается одним из символов Дубая, атаковали с помощью иранского беспилотника. В результате удара в здании начался пожар, который распространился по фасаду здания с первого по шестой этаж. Согласно предварительной информации, удар пришелся на зону, где расположена стекловолоконная балка. Этот отель, высота которого составляет 321 метр, находится на искусственном острове.

До этого стало известно, что аэропорт Дубая стал целью атаки беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, дроны, запущенные с территории Ирана, нанесли удар по инфраструктуре воздушной гавани, что привело к временной приостановке авиасообщения.

Дубай
беспилотники
пострадавшие
обломки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появились кадры пожара на борту атакованного в Омане танкера
«Перевернул лист»: Зарубин вспомнил историю о Путине и зарубежном ученом
Галустян рассекретил новую возлюбленную
Запрещенный в США ИИ оказался причастен к ударам по Ирану
Десятки человек пострадали при стрельбе в Техасе
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 43 украинских БПЛА
«Может обыграть»: политолог о действиях Трампа после гибели Хаменеи
Политолог назвал неожиданные плюсы для России от блокады Ормузского пролива
Обломок ракеты упал на судно с российским экипажем в порту Дубая
Удары по мирным жителям и убийства волонтеров: как ВСУ атакуют РФ 1 марта
Бежавшие бойцы ВСУ оставили в подарок заморский трофей
Ситуация в Дубае 1 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами
Посольство России отреагировало на захват танкера в Северном море
Две сотни вражеских дронов перехватили в зоне СВО
«Что это»: Песков жестко ответил на демарш Франции с ударами по России
ЦАХАЛ заявила о частичном разрушении систем ПВО в Иране
Милонов эмоционально отреагировал на вопрос о погибшем на СВО брате
Россиянка спасла жильцов атакованной высотки в Бахрейне
Кровавая жатва в Иране: фото «обезглавленной» верхушки, Хаменеи и траура
Почему не работает Telegram сегодня, 1 марта: замедление, разблокировка
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.