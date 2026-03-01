Два человека пострадали после падения обломков БПЛА в Дубае

В Дубае два человека пострадали из-за падения обломков сбитых беспилотников, сообщили в пресс-службе правительства эмирата. Раненым оказали медицинскую помощь.

Власти подтвердили, что обломки беспилотников, перехваченных средствами ПВО, упали во дворах двух домов в Дубае, в результате два человека получили ранения, — говорится в заявлении.

Ранее пятизвездочный отель Бурдж-аль-Араб, который считается одним из символов Дубая, атаковали с помощью иранского беспилотника. В результате удара в здании начался пожар, который распространился по фасаду здания с первого по шестой этаж. Согласно предварительной информации, удар пришелся на зону, где расположена стекловолоконная балка. Этот отель, высота которого составляет 321 метр, находится на искусственном острове.

До этого стало известно, что аэропорт Дубая стал целью атаки беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, дроны, запущенные с территории Ирана, нанесли удар по инфраструктуре воздушной гавани, что привело к временной приостановке авиасообщения.