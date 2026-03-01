Галустян рассекретил новую возлюбленную

Юморист и телеведущий Михаил Галустян появился на дне рождения своего коллеги по цеху Гарика Харламова с новой спутницей — ей стала девушка по имени Лилия, передает Telegram-канал Super. На кадрах она выходит из автомобиля с большим букетом розовых роз, сам Галустян держит подарок, упакованный в красную коробку с бантом.

Несколькими днями ранее Галустян рассказал, что после развода в его личной жизни наступили изменения и сейчас его сердце уже несвободно. Артист также опроверг мнение о том, что с возрастом влюбиться сложнее. Имя своей новой избранницы он раскрывать не стал, оставив эту деталь в тайне от поклонников и журналистов.

О разводе Галустяна с супругой Викторией, с которой они прожили в браке 18 лет, стало известно в апреле 2025 года. Как заявлял сам телеведущий, они расстались мирно, без взаимных претензий, и сохранили теплые отношения друг с другом.

