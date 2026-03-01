Матчи РПЛ находятся на грани срыва из-за угрозы БПЛА

Матч между «Сочи» и «Спартаком» оказался под угрозой срыва из-за массированной атаки беспилотников, сообщает РИА Новости. В Сочи объявлена воздушная тревога, системы ПВО переведены в режим активного отражения угроз.



По данным портала, зрителей, уже прибывших на стадион «Фишт», в экстренном порядке просят покинуть трибуны. Из-за угрозы атаки БПЛА в Новороссийске также поменялся формат игры «Черноморца» и «Торпедо», матч пройдет без зрителей, передает «Чемпионат».

По согласованию с координационным штабом и с основным вещателем, возможно, будет изменено время начала матча 19-го тура РПЛ. О решении сообщим дополнительно, — добавили в пресс-службе лиги.

Ранее время матча 19-го тура Российской премьер-лиги между махачкалинским «Динамо» и казанским «Рубином» поменяли из-за погодных условий. Игра в Каспийске должна была стартовать в 19:30 мск, однако начало встречи перенесли на 20:00.

Перед этим в Минобороны РФ сообщили, что за шесть часов силы ПВО ликвидировали и перехватили 43 украинских беспилотника над регионами России. По информации министерства, 17 БПЛА уничтожили над Крымом. Атаки велись в период с 08:00 до 14:00 мск.