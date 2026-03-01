Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 14:59

Матчи РПЛ находятся на грани срыва из-за угрозы БПЛА

Матчи 19-го тура РПЛ могут отменить из-за угрозы атак БПЛА в Новороссийске

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Матч между «Сочи» и «Спартаком» оказался под угрозой срыва из-за массированной атаки беспилотников, сообщает РИА Новости. В Сочи объявлена воздушная тревога, системы ПВО переведены в режим активного отражения угроз.

По данным портала, зрителей, уже прибывших на стадион «Фишт», в экстренном порядке просят покинуть трибуны. Из-за угрозы атаки БПЛА в Новороссийске также поменялся формат игры «Черноморца» и «Торпедо», матч пройдет без зрителей, передает «Чемпионат».

По согласованию с координационным штабом и с основным вещателем, возможно, будет изменено время начала матча 19-го тура РПЛ. О решении сообщим дополнительно, — добавили в пресс-службе лиги.

Ранее время матча 19-го тура Российской премьер-лиги между махачкалинским «Динамо» и казанским «Рубином» поменяли из-за погодных условий. Игра в Каспийске должна была стартовать в 19:30 мск, однако начало встречи перенесли на 20:00.

Перед этим в Минобороны РФ сообщили, что за шесть часов силы ПВО ликвидировали и перехватили 43 украинских беспилотника над регионами России. По информации министерства, 17 БПЛА уничтожили над Крымом. Атаки велись в период с 08:00 до 14:00 мск.

Спартак
Сочи
матчи
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна причина смерти туристов в Прикамье
Последствия ракетного удара Ирана в Бейт-Шемеше показали на видео
Стрельба в центре американского Остина привела к жертвам
Власти ОАЭ взяли на себя расходы застрявших в стране туристов
Политолог ответил, что стоит за назначением аятоллы Арафи
Коц рассказал об уничтожении «Вампира» за обстрелы Белгорода
Президент Азербайджана обратился к Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи
«Перегружены понтами»: Милонов объяснил, почему не бывает в Большом театре
В России «исчезли» все бюджетные места в ординатуре
Стало известно о втором ударе по танкеру рядом с Ормузским проливом
Пугачева «разрешила» весну
Иранский конфликт парализовал жизнь в Дохе
Пашиняна выгнали из магазина во время предвыборной поездки
Азербайджан экстренно пришел на помощь в эвакуации россиян из Ирана
Крыша детсада рухнула в Рязанской области
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 марта: где сбои в России
«Правда сильнее связей»: Милонов объяснил суть скандала с квартирой Долиной
В ОАЭ начали предлагать россиянам «спасти жизнь» за $500
Атака на танкер парализовала движение по «нефтяной артерии мира»
Гарри Стайлс появился на красной дорожке в балетках после долгого перерыва
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.