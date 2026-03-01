Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 15:28

Пугачева «разрешила» весну

Пугачева традиционно поздравила поклонников с праздником желтых тюльпанов

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
Певица Алла Пугачева в первое воскресенье марта провела свою ежегодную акцию, которую называет «разрешением весны» или Праздником желтых тюльпанов. Артистка поздравила подписчиков с наступлением весны и пожелала добра, света, любви и мирного неба.

Каждый год в первое воскресенье марта она обращается к поклонникам с аналогичным посланием, поддерживая заведенный ею обычай. По ее словам, этот день символизирует начало нового этапа и позитивных перемен. В завершение она произнесла фразу «Весну разрешаем!». Видеообращение она опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

