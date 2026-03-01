Власти Израиля могли сбежать в европейскую страну на фоне ударов Ирана

Правительственный лайнер Boeing 767, который называется «Крыло Сиона», вылетел в Берлин из Израиля, сообщает агентство DPA. В настоящий момент самолет припаркован на территории аэропорта германской столицы. Как правило, лайнер используется для транспортировки премьер-министра или президента Израиля.

В агентстве добавили, что ранее во время обострения конфликта на Ближнем Востоке власти Израиля перемещали самолет за пределы страны. Как уточнялось, это делалось во избежание ударов по транспорту. Согласно информации портала Flightradar, лайнер вылетел из Израиля еще в субботу, 28 февраля, около 15:00 мск. На протяжении нескольких часов он кружил над Средиземным морем и впоследствии направился в Берлин.

Ранее СМИ писали, что США и Израиль согласовали предварительный временной план для нанесения удара по Ирану за неделю до ирано-американских переговоров в Женеве. Также зять президента США Джаред Кушнер и спецпредставитель Стив Уиткофф, несмотря на скептицизм, решили участвовать в женевской встрече с Ираном для поддержания видимости дипломатического взаимодействия.