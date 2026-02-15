Зимняя Олимпиада — 2026
Лайнер с треснувшим стеклом сел в Москве

Boeing с 186 пассажирами штатно сел в аэропорту Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пассажирский самолет Boeing совершил штатную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщили РЕН ТВ в оперативных службах. Во время полета на лобовом стекле образовалась трещина. На борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа. Других подробностей авиаинцидента пока нет.

Борт приземлился штатно, — пояснил собеседник.

Тем временем появилась информация, что рэпер Баста не смог вовремя добраться до Ташкента на концерт из-за технических проблем с самолетом. Лайнер развернули на полпути, и артист вернулся в Алма-Ату. Выступление было перенесено на 17 февраля.

Ранее в Сети появились кадры, как прямо во время полета у пассажирского самолета Boeing 737-700 произошло разрушение двигателя. Воздушное судно направлялось из нигерийского Лагоса в город Порт-Харкорт. На его борту находилось 80 человек.

До этого в аэропорту Диксон при посадке пассажирский самолет Ан-72, принадлежащий авиакомпании «А247», выехал за границы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно выполняло чартерный рейс, следуя из Игарки. На его борту находились 52 человека, включая членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

самолеты
лайнеры
Москва
происшествия
