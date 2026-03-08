Volga, Umo, «Атом» и Jeland: какие новые авто появятся в России в 2026 году

В 2026 году на российских заводах запустят производство сразу нескольких новых марок и моделей: это электромобили Umo и «Атом», возрожденная Volga, кроссоверы Tenet Plus и Jeland, у нас должны появиться кроссоверы Omoda местной сборки и даже роскошные внедорожники Rox. Что это за автомобили и как они могут поменять расстановку сил на российском авторынке — в материале NEWS.ru.

Зачем России новые марки автомобилей

После 2022 года немецкие, корейские и японские концерны свернули производство и поставки в Россию. И к 2026 году стало понятно, что шансов на возвращение старых брендов все меньше — например, Hyundai и Mazda уже потеряли возможность обратного выкупа своих предприятий, а у Toyota и Volkswagen вообще не было подобных опционов. Освободившиеся мощности в Калуге, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде начали занимать российско‑китайские проекты.

Благодаря сборке в России автопроизводители могут сдерживать рост цен на машины и выигрывать в конкурентной гонке: чем больше компонентов производится внутри страны, тем ниже утильсбор. А он начинает оказывать серьезное влияние на стоимость машины. Например, сбор за новый кроссовер Geely Monjaro (238 л. с.) составляет сейчас уже 1 010 400 рублей.

Кроме того, создание новых марок, которых больше нет нигде в мире, позволяет китайским производителям подстраховаться в случае введения против них санкций. Например, в России сейчас уже налажена сборка нескольких формально российских автомобилей, которые представляют собой лишь слегка модернизированные китайские Chery. «Это такой шаг Chery, видимо, против вторичных санкций: какую-то из своих моделей по производству разместить на территории Российской Федерации. И полагаю, что в дальнейшем она будет локализовываться и, соответственно, составит конкуренцию другим российским брендам. И эту машину можно будет уже закупать госорганам», — заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Кроссовер Geely Monjaro Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Umo и «Атом»: электромобили с российской пропиской

Электромобильный сегмент в России в 2026 году станет одним из самых заметных. Свои электрокары выводят сразу два проекта: Umo и «Атом». Обе модели будут делать на заводе «Москвич», однако они принципиально отличаются.

Umo 5 является копией китайского электромобиля GAC Aion Y Plus. А главным техническим партнером новой марки стал «Яндекс» — в первую очередь новые автомобили будут ориентированы на таксистов (предполагается, что модель можно будет эксплуатировать в тарифе «Комфорт+»). У Umo 5 появится электрический двигатель мощностью 204 л. с. и аккумуляторы емкостью 63 кВт·ч. Их должно хватить примерно на 400 км.

А вот «Атом» — это не китайский автомобиль. Это уже российская разработка, которая создается силами АО «Кама». У него тоже будет мотор мощностью 204 л. с., но батареи тут более емкие — на 77 кВт⋅ч. «Запас хода электромобиля до 500 километров в летнее и весеннее время, в зимнее время — до 380 километров. Быстрая зарядка электромобиля длится порядка 25 минут, полная зарядка до 80 минут», — пояснила NEWS.ru руководитель отдела PR бренда «Атом» Анастасия Иваненкова.

Одна из особенностей «Атома» — это распашные двери. Задние открываются против хода движения, как на роскошных Rolls-Royce Phantom. «Наша дизайн-команда сделала распашные двери. Многие считают их небезопасными, но на самом деле это не так. Центральная стойка здесь интегрирована во вторую дверь, за счет чего конструкция остается максимально безопасной. Такая фишка. Двери можно открывать по приложению либо по кнопке на сенсорном дисплее», — пояснила Анастасия Иваненкова.

Tenet и Tenet Plus

Tenet — это российский бренд группы AGR, под которым на бывшем заводе Volkswagen в Калуге выпускаются перелицованные кроссоверы Chery Tiggo. В 2025 году здесь наладили производство трех моделей: Tenet T4, T7 и T8, которые являются аналогами Chery Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8. А в 2026 году Tenet планирует вывести на рынок и флагманский трехрядный кроссовер Tenet T9 (аналог Chery Tiggo 9).

Сборка автомобилей на конвейере завода в Калуге Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Но в 2026 году появятся еще один бренд — Tenet Plus. Предполагается, что под этой маркой будут собирать перелицованные автомобили китайской марки Lepas (она входит в семью Chery). Эти автомобили считаются более премиальными по сравнению с «просто» Chery и отличаются современной конструкцией, мощными турбированными двигателями и высокими технологиями.

Jeland и Omoda

Еще один крупный блок новинок 2026 года связан с «питерскими» заводами группы AGR. Здесь на бывшем заводе General Motors в Шушарах запустят сразу два крупных проекта: российский бренд Jeland и локализованный кроссовер Omoda C5.

Под маркой Jeland будут собирать кроссоверы Jaecoo, а начало производства запланировано на первую половину 2026 года. Первой моделью бренда станет кроссовер Jeland J6. Он сертифицирован как с передним, так и с полным приводом: базовая версия оснащена турбомотором 1,5 л мощностью 146 л. с., а полноприводная — двигателем 1,6 л на 150 л. с.

Параллельно в Петербурге планируют наладить сборку и кроссоверов Omoda C5.

Volga

Еще один символический проект 2026 года — перезапуск бренда Volga на бывших мощностях Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде. Серийное производство автомобилей возрожденного бренда стартует во втором квартале 2026 года.

На первом этапе линейка Volga ограничится тремя моделями: седан Volga C40, плюс кроссоверы Volga K40 и K50. Судя по всему, Volga K50 будет построена на основе китайского Geely Monjaro, Volga K40 — это будет Geely Atlas, а седан Volga C40 сделают из Geely Preface.

Rox и Deepal

Должны начать сборку в России и роскошных внедорожников Rox 01 и Deepal G318. Это современные гибридные модели, которые оснащаются электрическими моторами и бензиновым двигателем (он используется для подзарядки батарей).

Внедорожник Deepal G318 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отметим, что Rox Motor — это новый бренд, который был основан только в 2021 году. Марке Deepal тоже всего несколько лет. Она принадлежит концерну Changan и под ней в Китае выпускают высокотехнологичные гибриды и электромобили. В России локализованный внедорожник Deepal G318 будет стоить от 5 650 000 руб. При этом благодаря российской сборке покупатели могут рассчитывать на государственную субсидию 925 000 руб. по программе льготного автокредитования.

