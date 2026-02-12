Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 20:39

Правительство перенесло сроки уплаты утильсбора для автопрома

Производителям техники отсрочили уплату утильсбора до декабря

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство России перенесло срок уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобильной, сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ. Выплаты за четвертый квартал 2025 года и первые три квартала 2026 года перенесены на декабрь 2026 года.

Срок уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года для крупнейших российских производителей автотехники, сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов перенесен на декабрь 2026 года, — говорится в сообщении.

Ранее эксперт Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил, что около 10 китайских автобрендов могут покинуть российский рынок. В перечень наиболее вероятных кандидатов на уход он включил Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. Основной причиной специалист назвал значительные финансовые потери, вызванные ростом утилизационного сбора с 1 января 2026 года.

Кроме того, автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил, что в 2026 году стоимость автомобилей продолжит расти. По его мнению, повышение цен вызвано увеличением утилизационного сбора и ростом НДС с 20% до 22%. Специалист прогнозирует, что по итогам года среднерыночная цена машин поднимется примерно на 10% относительно уровня 2025 года.

утильсбор
автопроизводители
Минпромторг
сроки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему малые города становятся центрами для логистических инноваций
Рютте раскрыл, с чем связана безопасность НАТО
Мужчина поигрался с граненым стаканом и попал под нож
Правительство перенесло сроки уплаты утильсбора для автопрома
Суд отказал курскому блогеру Сошникову в возврате Porsche за 24 млн рублей
На Украине раскрыли схему торговли бронью от мобилизации
Суд огласил приговор пенсионеру, спалившему авто полиции на Арбате
Глава УАФ запросил встречу с президентом ФИФА из-за России
Захарова раскрыла, каким взглядом Эпштейн смотрел на Украину
Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
В Кремле раскрыли, какое событие подтолкнуло Путина к карьере разведчика
Новое поручение Путина, новые факты о поверке счетчиков: что дальше
Почему доверие становится решающим фактором в выборе поставщика топлива
В Минкультуры Украины захотели запретить литературу на русском языке
В Госдуме раскрыли отношение России к выборам на Украине
Верховная рада приняла волевое решение из-за диареи у депутатов
Прибалтике указали на критические проблемы с запасами газа
Экс-главу Fesco и вице-президента обвинили в растрате 885 млн рублей
Энергетик ответил, когда Россия увеличит объем добычи нефти
Свекровь-заказчица: киллер убил молодую мать за подержанную легковушку
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.