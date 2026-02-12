Правительство перенесло сроки уплаты утильсбора для автопрома

Правительство России перенесло срок уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобильной, сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ. Выплаты за четвертый квартал 2025 года и первые три квартала 2026 года перенесены на декабрь 2026 года.

Ранее эксперт Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил, что около 10 китайских автобрендов могут покинуть российский рынок. В перечень наиболее вероятных кандидатов на уход он включил Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. Основной причиной специалист назвал значительные финансовые потери, вызванные ростом утилизационного сбора с 1 января 2026 года.

Кроме того, автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил, что в 2026 году стоимость автомобилей продолжит расти. По его мнению, повышение цен вызвано увеличением утилизационного сбора и ростом НДС с 20% до 22%. Специалист прогнозирует, что по итогам года среднерыночная цена машин поднимется примерно на 10% относительно уровня 2025 года.