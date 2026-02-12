Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 21:37

В России могут изменить правила расчета утильсбора на иномарки

Минпромторг РФ с 1 апреля может ужесточить нормы расчета утильсбора на иномарки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минпромторг РФ предложил ужесточить систему начисления утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС, следует из опубликованного на портале нормативных правовых актов документа. Законопроект уже передан на рассмотрение правительства. В случае принятия поправок приобретение машин из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии существенно вырастет в цене уже с 1 апреля 2026 года.

Сейчас при ввозе иномарок из ЕАЭС действуют разные правила. Если физическое лицо оформляет автомобиль через таможенный приходной ордер (ТПО) для личного пользования, утильсбор не взимается. Однако когда машина ввозится для перепродажи и оформляется по таможенной декларации, сбор начисляется в полном объеме.

Новый законопроект призван ликвидировать этот разрыв. Авторы инициативы предлагают отказаться от льготного режима в отношении «личных» авто и распространить полную ставку утильсбора на все ввозимые автомобили вне зависимости от цели их использования.

В результате схемы ввоза через ТПО, позволявшие экономить сотни тысяч рублей, перестанут работать. Участники рынка ожидают, что уравнивание ставок приведет к удорожанию машин из ЕАЭС до уровня серых дилерских поставок, что в конечном итоге отразится на ценах для конечных покупателей.

Ранее стало известно, что правительство России перенесло срок уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобильной, сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники. Выплаты за четвертый квартал 2025 года и первые три квартала 2026 года перенесены на декабрь 2026 года.

Россия
ЕАЭС
утильсбор
поправки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воровка, изменщик, русофобы: кто еще приехал на Олимпиаду-2026
Полиция Франции раскрыла, как обогащались сотрудники Лувра
Дуров назвал условие создания успешного мессенджера
Россия могла предложить США возвращение к долларовым операциям
ПВО отбила атаку дронов ВСУ на три региона России
Лыжная прогулка по Ладожскому озеру закончилась трагедией
Педофил, садист, агент ЦРУ и МОССАДа. Что еще скрывал Джеффри Эпштейн
Слухи о раке, смерть мужа, отсутствие ролей: как живет Анна Фроловцева
Итальянец едва не лишился €120 тыс. из-за жестяной банки
Онищенко предложил убрать одно слово из среднего образования
Экс-совладельца Fesco назвали организатором ОПГ
«Слишком много муры»: Радзюкевич назвал основной признак хорошего кино
В России могут изменить правила расчета утильсбора на иномарки
Актер Добронравов ответил, нужны ли сейчас фильмы на непростую тему
Слуцкий предостерег Рютте от угроз в адрес России
«Беспрецедентная атака»: Хуснуллин оценил ущерб инфраструктуре Белгорода
В США свернут массовую операцию против нелегалов
В Кремле оценили перелом в отношении актеров к съемкам в фильмах об СВО
Плющенко назвал дочь Тутберидзе элитой танцевальных пар
Добровольская, переезд из Киева, мнение об СВО: как живет Ярослав Бойко
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.