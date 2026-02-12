В России могут изменить правила расчета утильсбора на иномарки Минпромторг РФ с 1 апреля может ужесточить нормы расчета утильсбора на иномарки

Минпромторг РФ предложил ужесточить систему начисления утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС, следует из опубликованного на портале нормативных правовых актов документа. Законопроект уже передан на рассмотрение правительства. В случае принятия поправок приобретение машин из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии существенно вырастет в цене уже с 1 апреля 2026 года.

Сейчас при ввозе иномарок из ЕАЭС действуют разные правила. Если физическое лицо оформляет автомобиль через таможенный приходной ордер (ТПО) для личного пользования, утильсбор не взимается. Однако когда машина ввозится для перепродажи и оформляется по таможенной декларации, сбор начисляется в полном объеме.

Новый законопроект призван ликвидировать этот разрыв. Авторы инициативы предлагают отказаться от льготного режима в отношении «личных» авто и распространить полную ставку утильсбора на все ввозимые автомобили вне зависимости от цели их использования.

В результате схемы ввоза через ТПО, позволявшие экономить сотни тысяч рублей, перестанут работать. Участники рынка ожидают, что уравнивание ставок приведет к удорожанию машин из ЕАЭС до уровня серых дилерских поставок, что в конечном итоге отразится на ценах для конечных покупателей.

Ранее стало известно, что правительство России перенесло срок уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобильной, сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники. Выплаты за четвертый квартал 2025 года и первые три квартала 2026 года перенесены на декабрь 2026 года.