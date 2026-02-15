Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 12:50

В МИД России напомнили Еревану о рисках курса на ЕС

Галузин: Москва неоднократно предупреждала Ереван о несовместимости ЕС и ЕАЭС

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замглавы ведомства Михаил Галузин заявил, что Москва неоднократно доводила до Еревана свою оценку внешнеполитического курса республики. По его словам, армянские партнеры осведомлены о позиции Москвы по поводу несовместимости одновременного членства в ЕС и ЕАЭС. Но несмотря на заверения премьер-министра Никола Пашиняна о том, что курс Армении не направлен на нанесение ущерба интересам РФ, в Москве фиксируют активизацию военно-политического и экономического взаимодействия республики с западными странами и объединениями, отметил дипломат в беседе с ТАСС.

Галузин подчеркнул, что на Западе уже открыто рассматривают Армению как инструмент геополитического противостояния с Россией. По его словам, переход к регулированию в рамках другого интеграционного объединения, по оценке российской стороны, не позволит полноценно соблюдать нормы ЕАЭС и может повлечь последствия для Армении.

Рассчитываем, что в республике будут исходить из прагматики: высокие темпы роста армянской экономики, низкий уровень инфляции, крепкая национальная валюта, обширный рынок сбыта для армянской продукции — залогом всего этого является кооперация с Россией и в рамках ЕАЭС, — подчеркнул дипломат.

Галузин отметил, что Россия неизменно воспринимает Армению как естественного союзника на Южном Кавказе и выступает за сильное и подлинно суверенное армянское государство. Он добавил, что прочные связи между государствами и народами формируют основу стабильного развития Армении и всего региона, а сотрудничество в двустороннем формате и в рамках евразийских структур способствует экономической устойчивости республики.

Ранее сообщалось, что Москва и Ереван планируют начать переговоры относительно восстановления двух участков железных дорог на территории Армении, которые обеспечат стыковку с дорогами Азербайджана и Турции. Сторонам предстоит определить технические, финансовые и иные модальности реализации проекта.

