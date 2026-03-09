Зимняя Олимпиада — 2026
Появились кадры из сгоревшей дотла квартиры в Зеленограде, где погибли двое

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прокуратура Москвы опубликовала в мессенджере MAX кадры из квартиры в Зеленограде, где при пожаре погибли двое. Предварительно, одной из жертв возгорания стал хозяин жилища. Судя по снимкам, стены и потолок покрыты копотью, обои обуглены, дверные проемы и рамы почернели от огня.

В одной из комнат видны обгоревшие мебель и вещи: перевернутый стол, разбросанные предметы, закопченный телевизор, поврежденный диван. Пол местами залит водой и усыпан вещами после тушения.

Огонь объял 10 квадратных метров квартиры на девятом этаже. Причины возгорания неизвестны, их установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее в Краснодаре пожар охватил большой склад на площади 2,5 тыс. квадратных метров. К тушению привлекли 60 сотрудников экстренных служб и 17 единиц спецтехники. Обошлось без пострадавших.

До этого сообщалось о ликвидации пожара в краснодарском Армавире. В результате возгорания на нефтебазе обошлось без жертв и пострадавших. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. В работах участвовали 120 человек, в том числе спасатели МЧС.

пожары
Москва
смерти
квартиры
происшествия
