09 марта 2026 в 08:31

Пламя охватило 2500 «квадратов» склада в Краснодаре

Склад загорелся в Краснодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сильный пожар охватил склад на улице Российской в столице Кубани, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По информации ведомства, пламя разгорелось рано утром 9 марта на площади 2,5 тыс. квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет, — отметили в МЧС.

На место происшествия были направлены 60 сотрудника экстренных служб и 17 единиц спецтехники. Точную причину возгорания еще предстоит установить.

Ранее сообщалось о ликвидации пожара в краснодарском Армавире. В результате возгорания на нефтебазе обошлось без жертв и пострадавших. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. В работах участвовали 120 человек, в том числе спасатели МЧС.

До этого в квартире в подмосковном Красногорске загорелась сушилка для перчаток и обуви. Изготовленный в Китае прибор был куплен в частном магазине за 600 рублей. Спустя полчаса работы устройства члены семьи ощутили запах гари и заметили, что сушилка объята пламенем. Как выяснилось, прибор не был оборудован защитным механизмом от перегрева.

