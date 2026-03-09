«Ноль помощи»: Кличко обвинили в «туалетном» коллапсе

Мэр Киева Виталий Кличко виноват в коллапсе с биотуалетами в украинской столице, заявил в эфире «Киевского времени» глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов. Он пожаловался, что теперь вынужден разбираться в вопросе установки туалетов на случай, если в городе замерзнет канализация.

Чиновник привел данные, согласно которым, Киев располагает только 200–300 биотуалетами. При этом по норме было необходимо закупить 10 тыс. единиц на каждые 500 тыс. жителей, уточнил он.

У меня нет денег приобрести пять тысяч биотуалетов с красивыми, веселыми унитазами и зайчиками на стенах. Нет такого. Мэрия Киева предоставила ноль генераторов, ноль гривен на питание, ноль помощи, — отметил Бахматов.

Ранее сообщалось, что около двух тысяч домов в четырех районах Киева остались без отопления из-за повреждения критически важного инфраструктурного объекта. Утром 7 марта в городе прогремела серия мощных взрывов. Связаны ли эти события между собой — неизвестно.

До этого президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Кличко в недостаточной подготовке к зимнему периоду. По его словам, к следующей зиме «нужно успеть подготовиться» и выполнить все поставленные цели. Однако мэр Киева не согласился с утверждением Зеленского и обрушился на него с критикой.