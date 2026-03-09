Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 09:04

«Ноль помощи»: Кличко обвинили в «туалетном» коллапсе

Глава Деснянской РГА Бахматов: Кличко виноват в нехватке биотуалетов в Киеве

Подписывайтесь на нас в MAX

Мэр Киева Виталий Кличко виноват в коллапсе с биотуалетами в украинской столице, заявил в эфире «Киевского времени» глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов. Он пожаловался, что теперь вынужден разбираться в вопросе установки туалетов на случай, если в городе замерзнет канализация.

Чиновник привел данные, согласно которым, Киев располагает только 200–300 биотуалетами. При этом по норме было необходимо закупить 10 тыс. единиц на каждые 500 тыс. жителей, уточнил он.

У меня нет денег приобрести пять тысяч биотуалетов с красивыми, веселыми унитазами и зайчиками на стенах. Нет такого. Мэрия Киева предоставила ноль генераторов, ноль гривен на питание, ноль помощи, — отметил Бахматов.

Ранее сообщалось, что около двух тысяч домов в четырех районах Киева остались без отопления из-за повреждения критически важного инфраструктурного объекта. Утром 7 марта в городе прогремела серия мощных взрывов. Связаны ли эти события между собой — неизвестно.

До этого президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Кличко в недостаточной подготовке к зимнему периоду. По его словам, к следующей зиме «нужно успеть подготовиться» и выполнить все поставленные цели. Однако мэр Киева не согласился с утверждением Зеленского и обрушился на него с критикой.

Виталий Кличко
туалеты
Киев
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У них особое положение»: корабли США ждет новая угроза в Красном море
Юная футболистка замертво рухнула на газон во время матча
Военкомы по ошибке остановили депутата Рады и потребовали $50 тыс.
Озвучена новая версия исчезновения семьи Усольцевых под Красноярском
Трампа обвинили в уничтожении MAGA
Умер легендарный автор хита Вудстока Джо Макдональд
Мошенники перешли на «обратную» схему для взлома «Госуслуг»
Израиль объявил об ударе по производству ракетных двигателей в Иране
Украинские специалисты по БПЛА полетели «спасать» базы США в Иордании
Названа предварительная причина удара США по школе для девочек в Иране
Картаполов предрек эру беспилотников в космосе
«Только дураки будут думать иначе!»: Трамп о росте цен на нефть
ВСУ стянули в Сумскую область дезертиров и заградотряды
Бразилия нарастила импорт нефтепродуктов из России до рекордных значений
«Ноль помощи»: Кличко обвинили в «туалетном» коллапсе
Дым со стороны нефтезавода BAPCO заметили в Бахрейне
Школьникам объяснили, допустимо ли слово «краш» в ЕГЭ
ВС России точным попаданием разнесли американскую пусковую установку ВСУ
Леопард облюбовал чердак жилого дома в российском регионе
«Пожалуйста»: в США предостерегли Израиль от одного шага по Ирану
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.