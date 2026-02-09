Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 18:14

Российский турист оставил «духовитый автограф» в Таиланде и вызвал скандал

Российский турист испражнился посреди улицы в Паттайе из-за отсутствия туалетов

Полиция Таиланда Полиция Таиланда Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российский турист испражнился посреди проезжей части в Паттайе из-за отсутствия общественных туалетов, пишет издание «Турпром». По его информации, инцидент вызвал широкое обсуждение в сети и возмущение среди местных жителей.

В материале говорится, что все произошло во время поездки на мототакси, когда пассажир неожиданно попросил остановиться за сотни метров до пункта назначения, спрыгнул с мотоцикла и справил большую нужду на разделительном островке посреди дороги. По словам водителя, турист пытался укрыться за кустом, но это не очень ему помогло. К тому же, пишет издание, ситуация осложнилась отсутствием туалетной бумаги, из-за чего водитель спешно уехал от необычного клиента.

Проблема, как отмечает издание, носит системный характер. Всего месяц назад на острове Тао камеры наблюдения зафиксировали аналогичный случай с иностранной туристкой, которая справляла нужду возле ресторана. Основной причиной такого поведения часто называют острую нехватку доступных и чистых общественных туалетов на популярных туристических маршрутах в Юго-Восточной Азии, что ставит многих путешественников в безвыходное положение.

Ранее сообщалось, что группе россиян грозит тюремный срок и депортация из-за проникновения в заброшенный отель в Паттайе. По информации источника, ночную вылазку совершила многодетная мать, ее дочь-школьница и пятеро друзей девочки в возрасте от 16 до 18 лет. Группу туристов обнаружили охранники спустя полчаса после проникновения. Они приняли россиян за воров и вызвали полицию

Таиланд
Паттайя
туристы
скандалы
туалеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Анфиса Чехова вышла замуж
Генерал раскрыл, почему российский Су-75 станет кошмаром для Пентагона
Убивал при детях: в Казахстане накажут полицейских-бездельников
В Словакии признали нарушение важного соглашения с Россией
Толпа накричала на короля Британии из-за его опального брата
Что не так с олимпийскими медалями: почему они ломаются, кто пожаловался
В Италии назвали Коростелева «умничкой» после выступления на ОИ-2026
Футболисты «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» устроили массовую драку в Турции
Рябков раскрыл, почему переговоры по новому ДСНВ невозможны
Акробат сломал ногу во время выступления
Британию призвали признать «ужасающий провал» Brexit
Лавров посоветовал ЕС не питать иллюзий насчет поддержки войск американцами
Пашинян заявил о необратимости мирного процесса Армении с Азербайджаном
«Как дети малые»: США снова публично унизили европейских союзников
Балтийский фронт вместо украинского: Европа бросает танки к границам РФ
Море выбросило на берега Камчатки 17-метровый труп
Стармера призвали уйти в отставку
Макрон обратился к системе американского правосудия по делу Эпштейна
Раскрыты неизвестные детали военной операции под Славянском и Краматорском
Армированная нить в паху, увеличение пениса: как жульничают западные атлеты
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.