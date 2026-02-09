Российский турист оставил «духовитый автограф» в Таиланде и вызвал скандал

Российский турист испражнился посреди проезжей части в Паттайе из-за отсутствия общественных туалетов, пишет издание «Турпром». По его информации, инцидент вызвал широкое обсуждение в сети и возмущение среди местных жителей.

В материале говорится, что все произошло во время поездки на мототакси, когда пассажир неожиданно попросил остановиться за сотни метров до пункта назначения, спрыгнул с мотоцикла и справил большую нужду на разделительном островке посреди дороги. По словам водителя, турист пытался укрыться за кустом, но это не очень ему помогло. К тому же, пишет издание, ситуация осложнилась отсутствием туалетной бумаги, из-за чего водитель спешно уехал от необычного клиента.

Проблема, как отмечает издание, носит системный характер. Всего месяц назад на острове Тао камеры наблюдения зафиксировали аналогичный случай с иностранной туристкой, которая справляла нужду возле ресторана. Основной причиной такого поведения часто называют острую нехватку доступных и чистых общественных туалетов на популярных туристических маршрутах в Юго-Восточной Азии, что ставит многих путешественников в безвыходное положение.

Ранее сообщалось, что группе россиян грозит тюремный срок и депортация из-за проникновения в заброшенный отель в Паттайе. По информации источника, ночную вылазку совершила многодетная мать, ее дочь-школьница и пятеро друзей девочки в возрасте от 16 до 18 лет. Группу туристов обнаружили охранники спустя полчаса после проникновения. Они приняли россиян за воров и вызвали полицию