В Москве «разыскивают» председателя главного городского суда

Высшая квалификационная коллегия судей России открыла вакансию председателя Московского городского суда, сообщила пресс-служба ВККС. Прием документов от кандидатов продлится до 27 марта 2026 года. Кроме того, объявлен конкурс на должность главы Калининградского областного суда.

В соответствии с законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей <...> председателя Московского городского суда, — говорится в заявлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил послом в Польше Георгия Михно. Он является российским дипломатом с рангом чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, который был присвоен ему 29 июня 2018 года.

До этого Путин назначил Сергея Вершинина послом в Турции. Дипломат освободил пост замглавы МИД. Вершинин с 1976 года работал как в центральном аппарате МИД, так и в зарубежных представительствах, среди которых такие страны, как Марокко, Алжир, Тунис.