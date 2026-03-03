Путин назначил посла России в Польше

Президент РФ Владимир Путин назначил послом в Польше Георгия Михно, следует из указа главы государства на портале официального опубликования правовых актов. Он является российским дипломатом с рангом чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, который был присвоен ему 29 июня 2018 года.

Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Польша, — говорится в указе.

Ранее пресс-служба МИД сообщила, что генеральным консулом России в Монголии стал дипломат Артем Оганов. Он возглавлял отдел в Первом департаменте Азии, состоит на дипломатической службе с 1999 года.

До этого Путин назначил Сергея Вершинина послом России в Турции. Дипломат освободил пост замглавы МИД. Вершинин с 1976 года работал как в центральном аппарате МИД, так и в зарубежных представительствах, среди которых такие страны, как Марокко, Алжир, Тунис.

Также президент РФ продлил срок государственной службы заместителя министра иностранных дел Александра Грушко. Дипломат будет занимать свой пост до 25 апреля 2027 года.