20 февраля 2026 в 15:59

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Грушко

Александр Грушко Александр Грушко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы заместителя министра иностранных дел Александра Грушко, следует из распоряжения. Дипломат будет занимать свой пост до 25 апреля 2027 года, следует из распоряжения.

Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 25 апреля 2027 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александру Викторовичу, — указано в документе.

Ранее сообщалось, что Путин назначил Сергея Вершинина послом России в Турции. Дипломат освободил пост замглавы МИД.

До этого Путин назначил дипломата Дмитрия Полянского новым постпредом РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он представляет страну в штаб-квартире организации в Вене. Прежде он занимал должность первого заместителя постоянного представителя России при ООН.

Также Путин назначил дипломата Александра Алимова новым заместителем главы МИД России. Прежде он занимал должность директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям внешнеполитического ведомства.

Владимир Путин
Александр Грушко
МИД России
госслужба
