В МИД России рассказали, работают ли каналы связи между Москвой и НАТО

В МИД России рассказали, работают ли каналы связи между Москвой и НАТО Грушко: каналы коммуникации между Россией и НАТО остаются открытыми

Каналы связи между Россией и НАТО остаются открытыми, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, которые приводит ТАСС, посол РФ в Бельгии уполномочен поддерживать контакты со штаб-квартирой Альянса. Замглавы МИД добавил, что существует горячая линия между военными.

Что касается коммуникаций, то они остаются открытыми, — сказал Грушко.

Ранее замглавы МИД заявил, что взаимодействия между Россией и НАТО сейчас нет. Он отметил, что в документах Альянса РФ определена как «прямая угроза». Он добавил, что, по мнению НАТО, Россия будет представлять угрозу даже после мирного урегулирования на Украине.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Россия может потребовать вывести Болгарию из состава НАТО. По его мнению, эта страна, будучи православной и родственной РФ, под давлением официальной политики ЕС и Альянса стала враждебной, хотя обычные граждане сохраняют стремление к дружбе с русским народом.