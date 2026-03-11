Скорбящие россияне почтили память жертв обстрела Брянска и попали на видео

Жители Донецка идут к стихийному мемориалу у стелы Россия, чтобы почтить память жертв обстрела Брянска, соответствующее видео публикует Telegram-канал «Mash на Донбассе». На кадрах можно увидеть, как они несут красные гвоздики. Также на стелле появились детские игрушки. После ракетной атаки ВСУ по городу погибли несколько человек, еще 42 пострадали.

Ранее в МИД России заявили, что молчание ООН в связи с атакой ВСУ на Брянск будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности Киева. Ведомство призвало профильные международные структуры, прежде всего Организацию Объединенных Наций, руководство которой информировано о ситуации, но до сих пор уклонялось от комментариев, дать адекватную оценку нарушению норм международного гуманитарного права.

Также в министерстве иностранных дел обратили внимание, что ВСУ ударили по Брянску на фоне сигналов из США о наступлении переломного момента в мирном урегулировании и надеждах на то, что достижение мира вполне реально.