Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 18:11

Скорбящие россияне почтили память жертв обстрела Брянска и попали на видео

Жители Донецка образовали стихийный мемориал в память о жертвах обстрела Брянска

Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители Донецка идут к стихийному мемориалу у стелы Россия, чтобы почтить память жертв обстрела Брянска, соответствующее видео публикует Telegram-канал «Mash на Донбассе». На кадрах можно увидеть, как они несут красные гвоздики. Также на стелле появились детские игрушки. После ракетной атаки ВСУ по городу погибли несколько человек, еще 42 пострадали.

Ранее в МИД России заявили, что молчание ООН в связи с атакой ВСУ на Брянск будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности Киева. Ведомство призвало профильные международные структуры, прежде всего Организацию Объединенных Наций, руководство которой информировано о ситуации, но до сих пор уклонялось от комментариев, дать адекватную оценку нарушению норм международного гуманитарного права.

Также в министерстве иностранных дел обратили внимание, что ВСУ ударили по Брянску на фоне сигналов из США о наступлении переломного момента в мирном урегулировании и надеждах на то, что достижение мира вполне реально.

Донецк
Брянск
мемориалы
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат назвал важный нюанс идеи исключить аборты без медпоказаний из ОМС
В ООН обвинили США и Израиль в хаосе на Ближнем Востоке
Главу одного из округов Тверской области арестовали по делу о взятке
Макрон призвал «семерку» к объединению на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Все утонули? Спасатели нашли тело мальчика в Москве-реке, что с остальными
Назван год открытия московской станции «Гольяново»
Востоковед описал последствия наземной операции США в Иране
Раскрыт масштаб разрушений в Брянске после атаки ВСУ
Военэксперт раскрыл, какие проблемы существуют у израильской ПВО
Выяснился неожиданный факт о публикации документов об Эпштейне и Блэре
Барбра Стрейзанд получит почетную награду в Каннах
Ученые оценили, сколько золота люди отправляют на помойку в технике
В Иране пригрозили США нефтяным ударом
Стармер знал о рисках назначения Мандельсона послом в США
«100 метров в секунду»: Иран собирается применить новый вид ракет
Наступление ВС России на Сумы 11 марта: новые рубежи, Червоная Заря
«Надо полностью уничтожать»: как Россия отомстит за зверский обстрел Брянска
Апелляционная жалоба на приговор рэперу Гуфу поступила в суд
Орбан и его семья начали получать угрозы от экс-генерала СБУ
Россиянин-шпион внесен в список террористов
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.