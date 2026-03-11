Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Лавров и глава МИД Омана обсудили способы урегулирования в Иране

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве, 2023 год Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве, 2023 год Фото: Рамиль Ситдиков /РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди, стороны обсудили пути выхода из кризиса вокруг Ирана. Дипломаты выразили глубокую озабоченность вооруженной конфронтацией и подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения огня, отметили в пресс-службе министерства.

Лавров отметил готовность России содействовать поиску компромиссных мирных развязок на основе уважения принципа суверенитета и равенства всех государств и других основополагающих норм международного права, — указали в ведомстве.

Особое внимание было уделено рискам расширения географии военных действий и недопустимости вовлечения в противостояние третьих государств, прежде всего стран Персидского залива.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Тегерана никаких официальных обращений с просьбой об оказании помощи. Он напомнил о неизменности последовательности России в этом вопросе. Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для того, чтобы разрядить напряженность на Ближнем Востоке.

