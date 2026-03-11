Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 14:40

В МИД России рассказали о реакции Египта на ближневосточный конфликт

Лавров обсудил с Бадром Абдельати конфликт на Ближнем Востоке

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с египетским коллегой Бадром Абдельати, сообщили в пресс-службе ведомства. Стороны выразили обеспокоенность из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Министры выразили глубокую обеспокоенность складывающейся опасной обстановкой на Ближнем Востоке, которая резко обострилась по причине неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана, — сказано в сообщении.

Россия и Египет согласились, что нужно активизировать дипломатические усилия для стабилизации региона. Также обсуждалось развитие российско-египетского сотрудничества, включая запланированные совместные мероприятия.

Ранее Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи высказался за скорейшее снижение напряженности вокруг республики. Он также подтвердил принципиальную линию Москвы, которая заключается в отказе от силовых методов и переходе к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

До этого президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп возобновили контакт после длительного перерыва. Телефонный разговор между политиками продлился около часа, став первым с начала эскалации на Ближнем Востоке.

Сергей Лавров
Египет
Ближний Восток
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД поставил ООН ультиматум после смертельного удара ВСУ по Брянску
Бывшего замгубернатора Курской области доставили в суд под конвоем
BMW отозвала почти 150 тыс. машин в Китае
Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах удара ВСУ по Брянску
Прошунин сообщил о работе ПВО и отражении атаки дронов в Сочи
Стало известно, сколько американцев пользуются загрязненной водой
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.