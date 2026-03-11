В МИД России рассказали о реакции Египта на ближневосточный конфликт

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с египетским коллегой Бадром Абдельати, сообщили в пресс-службе ведомства. Стороны выразили обеспокоенность из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Министры выразили глубокую обеспокоенность складывающейся опасной обстановкой на Ближнем Востоке, которая резко обострилась по причине неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана, — сказано в сообщении.

Россия и Египет согласились, что нужно активизировать дипломатические усилия для стабилизации региона. Также обсуждалось развитие российско-египетского сотрудничества, включая запланированные совместные мероприятия.

Ранее Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи высказался за скорейшее снижение напряженности вокруг республики. Он также подтвердил принципиальную линию Москвы, которая заключается в отказе от силовых методов и переходе к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

До этого президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп возобновили контакт после длительного перерыва. Телефонный разговор между политиками продлился около часа, став первым с начала эскалации на Ближнем Востоке.