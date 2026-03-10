Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 11:53

«Я в долгах»: пожилая женщина сорвала свадьбу с молодым любовником

Пожилая британка рассталась с 26-летним египтянином из-за денег

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожилая британка Жаклин Дьюб рассталась с 26-летним любовником из Египта, пишет Daily Mirror. Женщина заметила, что почти все расходы в отношениях ложатся на нее и, потратив 4 тыс. фунтов стерлингов (420 тыс. рублей), она решила положить конец отношениям.

Я в долгах, — призналась женщина.

Британка сообщила, что встретила своего будущего жениха в социальной сети TikTok. Молодой египтянин откровенно сказал, что предпочитает спутниц значительно старше себя. Их виртуальное общение вскоре приобрело постоянный характер: они ежедневно обменивались сообщениями и общались по телефону.

Примерно спустя полтора года онлайн-знакомства британка приняла решение познакомиться с избранником лично. Она сама оплатила поездку и осенью 2025 года прибыла в Египет. Дело шло к свадьбе, пока она не обнаружила, что за все платит только она. Кроме того, Дьюб заявила, что разделявшие их культурные барьеры оказались непреодолимы.

Ранее эксперт по семейным отношениям Валентина Закоцола рассказала, что брачные аферисты в начале отношений очень внимательные, говорят комплименты, при этом постоянно жалуются на материальные проблемы. По ее словам, они всеми силами стараются влюбить в себя женщину, лишив возможности мыслить критически.

Великобритания
Египет
любовники
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны рассказали об ударах по военным и наемникам ВСУ
«Жду еще медали»: тренер Ворончихиной оценил ее триумф на Паралимпиаде
Желающим взять ипотеку сообщили приятную новость
Минобороны России отчиталось о сотнях сбитых дронов за сутки
В ЕС осадили США за военную операцию против Ирана
Вилла на Кипре, долг в 1 млн, дружба с Зеленским: как живет Александр Ревва
Форвард «Зенита» обсчитался с голами и ошибочно включил себя в «Клуб-100»
Новый Aurus подорожает на 10 млн рублей и выйдет в 2027 году
Такер Карлсон потребовал расследовать удар по школе в Иране
ВКС России сбили украинский Су-27
Экс-посол рассказал, как США могут «дать заднюю» в конфликте с Ираном
В Роскачестве предупредили о последствиях за порчу имущества на работе
«Может аукнуться»: политолог о последствиях войны в Иране для США
Российская артиллерия обрушила «стальной» шквал на скрытый пункт ВСУ
Медик из Иркутска поделилась, как стала командиром и нашла любовь на СВО
Россиян предупредили о колоссальном нашествии комаров
Магнитные бури сегодня, 10 марта: что завтра, давление, проблемы с дыханием
Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска
Двух мужчин задержали за кражу товаров на 14,6 млн рублей из ПВЗ
Ракетная кампания Ирана пошла на спад
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.