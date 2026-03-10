«Я в долгах»: пожилая женщина сорвала свадьбу с молодым любовником

Пожилая британка Жаклин Дьюб рассталась с 26-летним любовником из Египта, пишет Daily Mirror. Женщина заметила, что почти все расходы в отношениях ложатся на нее и, потратив 4 тыс. фунтов стерлингов (420 тыс. рублей), она решила положить конец отношениям.

Я в долгах, — призналась женщина.

Британка сообщила, что встретила своего будущего жениха в социальной сети TikTok. Молодой египтянин откровенно сказал, что предпочитает спутниц значительно старше себя. Их виртуальное общение вскоре приобрело постоянный характер: они ежедневно обменивались сообщениями и общались по телефону.

Примерно спустя полтора года онлайн-знакомства британка приняла решение познакомиться с избранником лично. Она сама оплатила поездку и осенью 2025 года прибыла в Египет. Дело шло к свадьбе, пока она не обнаружила, что за все платит только она. Кроме того, Дьюб заявила, что разделявшие их культурные барьеры оказались непреодолимы.

Ранее эксперт по семейным отношениям Валентина Закоцола рассказала, что брачные аферисты в начале отношений очень внимательные, говорят комплименты, при этом постоянно жалуются на материальные проблемы. По ее словам, они всеми силами стараются влюбить в себя женщину, лишив возможности мыслить критически.