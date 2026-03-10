Королевская семья Британии: новости, Эндрю решил раскрыть секреты монархии

Бывший принц Эндрю угрожает раскрыть тайны королевской семьи, чтобы защитить себя от возможного тюремного заключения, передает RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 10 марта?

Чем Эндрю угрожает королевской семье

66-летний Эндрю стал первым высокопоставленным членом королевской семьи в современной истории, находящимся под арестом. Полиция задержала его в феврале на Марш-Фарм в поместье Сандрингем по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Младший брат короля Карла III был отпущен после допроса и продолжает находиться под следствием. Аресту предшествовали многолетние споры о его связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и возобновившееся внимание к его деятельности в качестве торгового представителя Великобритании.

«Он чувствует себя загнанным в угол, ему некуда податься. Арест стал для него не только юридическим потрясением, но и глубоким личным унижением. С его точки зрения, его фактически отстранили от дел — оставили один на один с бурей, в то время как королевская семья сплотилась и продолжает работать без него. Наблюдение за тем, как официальные мероприятия продолжаются, пока его допрашивают, только усилило ощущение, что его бросили», — рассказал источник, близкий к Эндрю.

По его словам, бывший принц считает несправедливым, что все внимание сосредоточено только на нем, в то время как более широкий контекст, по его мнению, просто игнорируется.

«Это убеждение во многом подпитывает его гнев и решимость дать отпор. Кроме того, он может использовать королевские тайны, известные только ему, в качестве козыря, чтобы избежать тюрьмы, если дело зайдет так далеко», — добавил инсайдер.

Другой источник, знакомый с юридической стратегией Эндрю, сказал: «Сейчас его главная цель — самосохранение. Он рассматривает имеющуюся у него информацию как рычаг давления — не для того, чтобы безрассудно ею пользоваться, а для защиты. Эндрю не собирается тихо отходить на второй план, он готовится к затяжной борьбе».

За что опять высмеяли Гарри и Меган

Принц Гарри и Меган Маркл подверглись критике после того, как объявили о своем турне по Австралии. Бывших членов королевской семьи назвали «бредящими мошенниками», пишет RadarOnline.

Команда Гарри и Меган ранее объявила, что в середине апреля они отправятся в Австралию, где «примут участие в ряде частных, деловых и благотворительных мероприятий» в Сиднее и Мельбурне.

Это уже вторая зарубежная поездка Гарри и Меган после двухдневного визита в Иорданию в конце февраля. Тогда супруги тоже подверглись критике за то, что посетили больницу, чтобы навестить девочку с обожженной ногой, а также заглянули в лагерь беженцев, за что их назвали «туристами-спасателями».

Новость о том, что пара возвращается в Австралию для участия в турне спустя шесть лет после ухода из королевской семьи, вызвала шквал насмешек.

«Кому какое дело, куда едут два частных лица? Эти двое — сумасшедшие», — съязвил пользователь Сети.

Другой прокомментировал: «Надеюсь, австралийцы освистают этих двух чокнутых мошенников, куда бы они ни поехали!»

«С другой стороны, нас ждут новые нелепые наряды, вопиющие нарушения этикета и сползающие маски», — сказал другой пользователь о склонности Маркл к промахам.

