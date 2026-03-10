Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 13:20

Врач порекомендовал изменить рацион для повышения настроения весной

Эндокринолог Долгушин посоветовал добавить весной в рацион жирную рыбу и бананы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы преодолеть весеннюю хандру и улучшить настроение, следует изменить рацион, рассказал NEWS.ru эндокринолог, автор Telegram-канала «Истории доктора Долгушина» Григорий Долгушин. По его словам, это поможет повысить качество жизни.

Ранней весной организм значительно устает от бесконечной серости, а запасы витамина D, как правило, снижаются до минимума. По этой причине обязательно добавьте в рацион жирную рыбу, например, скумбрию и сельдь. В них как раз и содержатся необходимые для стабильной работы организма микроэлементы. Темный шоколад и какао поднимают уровень дофамина, а бананы и цитрусовые добавят бодрости, — пояснил врач.

Также, по его словам, важно нормализовать режим сна и ложиться спать до 23:00. Именно в это время лучше восстанавливается нервная система.

Ранее психолог Олеся Покусаева предупредила, что пассивный образ жизни приводит к снижению мотивации. Специалист подчеркнула, что отказ от целей и бездействие ухудшают качество жизни и грозят апатией. Покусаева добавила, что справиться с такой пассивностью можно, если изменить привычный круг общения, ограничить использование гаджетов и чаще встречаться с близкими. Также стоит найти новое хобби или заняться спортом.

