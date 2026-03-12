Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 11:23

Появились новые подробности о российских атомщиках в Иране

Лихачев: еще 150 работников Росатома прилетели ночью в Москву из Ирана

АЭС Бушер АЭС Бушер Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Еще 150 работников Росатома прилетели ночью 12 марта из Ирана, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев, выступая на отраслевом мероприятии «День информирования». По его словам, борт с российскими специалистами уже приземлился в Москве. Еще 450 специалистов остаются на территории исламской республики, они находятся «в относительной безопасности».

Отмечается, что это второй этап эвакуации российских специалистов, работающих на АЭС «Бушер» в Иране. Ситуация с вывозом россиян находится на контроле у президента РФ Владимира Путина. Глава Росатома выразил благодарность главе государства, Министерству иностранных дел РФ, а также силовым структурам за помощь.

Ранее глава Росатома заявлял, что работы по строительству новых блоков на атомной электростанции «Бушер» в Иране на данный момент приостановлены. По словам Лихачева, там продолжали оставаться 639 сотрудников из России — они обслуживали оборудование и выполняли критически важные задачи.

Россия
Росатом
эвакуации
атомные станции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США нанесли удар по ядерному объекту в Иране
Иранский «огненный дождь» над Израилем попал на фото
Стало известно, где похоронят найденного мертвым в квартире Гнеушева
Названа возможная цена продажи предприятия «Союз-М»
Бизнес-эксперт рассказал о способах обмана во время закупок
ЕС пообещал накачивать Украину деньгами при одном условии
Юрист дал советы, как уменьшить риск блокировки счета при переводах
ЦБ сообщил о завершении переноса повышения налогов в цены
Еще двум жертвам ЧП на Иркутском авиазаводе потребовалась помощь медиков
Проект «Открытые сцены Ордынки» прошел в Москве 10 марта
Энергетик оценил вероятность скорого снятия санкций США против России
В Госдуме рассказали, когда ключевая ставка снизится до 3-4%
Суд принял решение по гражданских искам в деле о теракте в «Крокусе»
Украинку лишили гражданства России за критику СВО
Румыния попросила у США разрешение возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа Petrotel
«Серьезный удар»: Пушилин о последствиях освобождения Доброполья для ВСУ
Держали раба на цепи в холодном коровнике: в Якутии посадили отца и сына
Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером
Стало известно, почему Россия не наложила вето на резолюцию СБ ООН по Ирану
Лор предупредила, чем опасен отказ от шапки в начале весны
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.