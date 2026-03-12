Появились новые подробности о российских атомщиках в Иране Лихачев: еще 150 работников Росатома прилетели ночью в Москву из Ирана

Еще 150 работников Росатома прилетели ночью 12 марта из Ирана, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев, выступая на отраслевом мероприятии «День информирования». По его словам, борт с российскими специалистами уже приземлился в Москве. Еще 450 специалистов остаются на территории исламской республики, они находятся «в относительной безопасности».

Отмечается, что это второй этап эвакуации российских специалистов, работающих на АЭС «Бушер» в Иране. Ситуация с вывозом россиян находится на контроле у президента РФ Владимира Путина. Глава Росатома выразил благодарность главе государства, Министерству иностранных дел РФ, а также силовым структурам за помощь.

Ранее глава Росатома заявлял, что работы по строительству новых блоков на атомной электростанции «Бушер» в Иране на данный момент приостановлены. По словам Лихачева, там продолжали оставаться 639 сотрудников из России — они обслуживали оборудование и выполняли критически важные задачи.